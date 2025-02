Donnapop.it - Jovanotti e il tumore della figlia Teresa: un fulmine a ciel sereno, ecco come l’ha scoperto

Nel luglio del 2020, la notizia cheCherubini,del celebre cantante, aveva contratto un, ha sconvolto la famiglia e i suoi fan. A soli 22 anni,ha affrontato una battaglia durissima contro un linfoma di Hodgkin, una rara forma didel sistema linfatico.Con grande coraggio e determinazione, ha deciso di condividere la sua esperienza con il pubblico solo quando la sua condizione era ormai sotto controllo. In un lungo post su Instagram,ha raccontato i dettaglisua malattia e del lungo percorso cheportata alla guarigione, tra paure, cure e il sostegnosua famiglia.e la malattia che ha colpito la: cosa ha avutoCherubini?La malattia diè cominciata in modo apparentemente banale, con un semplice prurito alle gambe che inizialmente non sembrava preoccupante.