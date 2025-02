Dilei.it - Jovanotti a Sanremo 2025 un medley nel ricordo di Sammy Basso. E c’è anche Tamberi

I tamburi che suonano come battiti del cuore e una festa che inizia fuori dal Teatro Ariston. È la magia di, che torna sul palco a tre anni dall’ospitata voluta fortemente da Amadeus e nella quale duettò – vincendo – con il suo amico Gianni Morandi. Oggi la sua vita è cambiata profondamente, ma la musica è rimasta al centro delle sue giornate che si sono modificate quando è rimasto vittima di un incidente in bicicletta a seguito del quale ha quasi perso la vita. Il dolore, che ha comunque affrontato col sorriso, appartiene però al passato e la prima serata diè quella giusta per tornare a fare festa.con GianmarcoCarlo Conti l’aveva promesso e nulla ha deluso le aspettative.è lì, a un passo dal Teatro Ariston, con una delle sue hit più amate di sempre.