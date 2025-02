Sport.quotidiano.net - Joao Felix, piede di velluto. "Kakà un idolo da imitare. Pure l’Inter mi ha cercato ma volevo venire al Milan»

Nel nome di. Per"un, da sempre". Per Zlatan Ibrahimovic un paragone "che non è giusto fare, ma sì, me lo ricorda. Entrambi fluidi, dinamici. Ricardo era più concreto, apiace di più fare i “giochini“. Però gliel’ho detto: Natale arriva una volta sola, il gol con la Roma è stata una magia e lui è così, ma con l’Empoli doveva chiudere la partita". Di fatto, il 25enne arrivato in prestito secco dal Chelsea ("ma se farà bene tutto è possibile", Ibra dixit) è all’ennesimo bivio di una carriera tra un’etichetta e l’altra: da enfant prodige dal talento purissimo a flop, schiacciato dal peso dei quattrini investiti e dalle conseguenti aspettative. È stato nientepopodimeno che il giocatore portoghese più caro della storia: 126 milioni versati dall’Atletico al Benfica nel 2019, più dei vari passaggi di Cristiano Ronaldo tra Manchester, Madrid e Torino.