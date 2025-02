João Felix ammette | L’Inter mi ha cercato ma…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. L’arrivo dial Milan ha dato nuova linfa vitale all’attacco dei rossoneri, rimasti orfani di Alvaro Morata. Il classe ’99, dal suo arrivo a Milano è già riuscito a lasciare il segno con un gol in Coppa Italia contro la Roma ma lo stesso portoghese, durante la sua conferenza stampa di presentazione, ha ammesso che, durante l’ultima sessione di mercato invernale, è stato vicino all’arrivo a Milano con i colori nerazzurri anziché quelli rossoneri.ha dichiarato: “Conoscevo già mister Conceiçao. Mi ha detto che avrei giocato nel mio ruolo e per questo ho accettato il Milan. Per ora sono in prestito fino a giugno, vedremo come andrà questa seconda parte di stagione”.esce allo scoperto: “su di me anchema.”Sempre durante la conferenza stampa di presentazione è emerso il fatto che non ci fossero solo i rossoneri sul giovane attaccante lusitano, ma anche i cugini nerazzurri sembra avessero fatto un tentativo per portarlo sulla sponda nerazzurra del Naviglio.