Ilgiorno.it - Jhoanna Nataly: si cerca il corpo con i droni. E nell’appartamento è caccia alle tracce di sangue

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 11 febbraio 2025 – I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche entreranno9 nel monolocale al piano terra di piazza dei Daini 4/2. Gli specialisti dell’Arma cercherannoche potrebbero rivelarsi decisive per capire in che modo sia stata uccisa la quarantenne salvadoregnaQuintanilla V. Il compagno connazionale Pablo Heriberto Gonzalez Rivas ha confessato l’omicidio, ma ha parlato di un evento accidentale: al gip Anna Calabi, ha raccontato di aver spezzato il collo alla donna con una “mossa secca” durante un gioco erotico finito male. Una versione ritenuta poco credibile dagli inquirenti, che sospettano che si tratti in realtà di uno stratagemma perggerire la propria posizione ed evitare l’accusa di omicidio volontario. Approfondimenti scientifici Per questo, gli accertamenti del Ris potrebbero essere determinanti: ad esempio, l’eventuale ritrovamento didicon il test del luminol metterebbe pesantemente in discussione la ricostruzione accreditata dal quarantottenne.