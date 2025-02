.com - Jesi / Prosciolti i quattro tifosi leoncelli denunciati dal presidente della Jesina Chiariotti

I fatti risalgono all’8 giugno 2024 in occasionefinale promozione di calcio a 5 al Palatriccoli tra lana e Antenore Padova, 11 febbraio 2025 – E’ di poche ore fa, comunicataci dall’avv. Marco Polita, che il Giudice ha prosciolto inaper minacce e striscioni nel giugno scorso dalGiancarlodurante e dopo l’incontro di calcio a 5 disputatosi l’8 giugno al Palatriccoli tra lana e l’Antenore Padova che valeva la promozione in serie B.La vicenda è stata discussa in mattinata con il Giudice che ha accolto le memorie difensive degli avvocati Marco Polita e Giulia Paolini difensori deie dunque respinto l’accusa.In quell’occasione il Questore di Ancona aveva emesso un provvedimento di Daspo (rileggi qui.