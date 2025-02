Movieplayer.it - Jaume Collet-Serra sarà il regista di Play Dead

Dopo il successo di Carry-On,tornerà dietro la macchina da presa per realizzare il thriller. Il, dopo la buona accoglienza riservata a Carry-On con star Taron Egerton e Jason Bateman, ha trovato il suo prossimo progetto: il survival thriller intitolato. Il film viene scritto come un mix di Don't Breathe e 1917 e, per ora, la trama non è stata condivisa ufficialmente. I primi dettagli del progetto diLe riprese del filminizieranno nel mese di maggio a Melbourne, in Australia. La sceneggiatura è firmata da Peter Stanley-Ward e Natalie Conway.ha recentemente diretto Carry-On, film che ha ottenuto su Netflix, dal suo debutto avvenuto .