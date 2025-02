Oasport.it - Jasmine Paolini parte convinta a Doha: Garcia battuta in due set

Debutto vincente peral WTA 1000 di, il primo del 2025. La toscana, numero 4 del mondo, supera in maniera meno complessa di quello che si sarebbe potuto temere contro Caroline. In un’ora e 12 minuti è 6-3 6-4 il punteggio finale a favore della giocatrice azzurra, che troverà ora una tra la russa Liudmila Samsonova e la lettone Jelena Ostapenko.Subito problemi al servizio per, costretta a subire il break con unagiàe che colpisce con un bel dritto vincente. Reazione immediata di, che ritrova profondità e ottiene il controbreak tirando forte sulla francese a rete. Dopo qualche game di alta qualità, ma senza servizi che rischiano di saltare, èa perderlo di nuovo: un 4-2 a favore diche, però, rischia di andarsene via subito.