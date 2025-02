JAECOO 7 Super Hybrid arriva in Italia con prezzi promozionali

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il SUV di Cheryanche incon l’innovativa motorizzazione ibrida plug-inSystem (SHS). Il prezzo è la leva principale del successo di, da oggi è disponibile nella motorizzazione a benzina condi listino a partire da 38.900 euro per la versione Premium 2WD. .L'articoloinconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheMicrolino LiteTesla: una nuova fabbrica in