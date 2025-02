Fanpage.it - Jack Bobridge oggi fa il muratore: “Il ciclismo mi aprì tutte le porte, anche quelle del carcere”

Leggi su Fanpage.it

Bobdrige ha toccato il cielo con un dito grazie al. Nei primi anni 2000 è stato campione su strada e su pista, con titoli mondiali e record. Poi il prematuro ritiro per l'artrite reumatoide e il baratro: "Per dimenticare il dolore iniziai a bere e con le droghe. Mi sentivo invincibile". Poi, dopo tre anni di carcere, il ritorno alla realtà: "Chiedere aiuto non è debolezza. Io non l'ho fatto e guarda dove sono finito"