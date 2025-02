Thesocialpost.it - Italia, un’altra scossa nel tardo pomeriggio

CUSANO MUTRI – Unadi terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi, 11 febbraio 2025, alle 19:45 (orana), a 2 km a sud di Cusano Mutri, in provincia di Benevento. Il sisma, rilevato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, si è verificato a una profondità di 4 km, con coordinate geografiche 41.3170°N e 14.5110°E.Il movimento tellurico è stato avvertito anche nei comuni vicini, suscitando diverse segnalazioni sui social network, sebbene al momento non si registrino danni a persone o strutture.Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre gli esperti sottolineano che il Sannio è un'area storicamente soggetta a eventi sismici di lieve entità.