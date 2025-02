Thesocialpost.it - Italia, incidente spaventoso: auto completamente distrutta, il bilancio è drammatico

Leggi su Thesocialpost.it

Terribilein, con unpurtroppo: un uomo è infatti deceduto e un altro è rimasto ferito a seguito di uno scontro avvenuto nella mattinata dell’11 febbraio lungo la strada provinciale 45 che unisce San Giovanni Rotondo a Foggia.Leggi anche:“Dovete massacrarli così”. L’orrore della guerra tra Russia e Ucraina in quel documento segreto, agghiaccianteStando a quanto si apprende, la vittima è un uomo di 45 anni originario del Kosovo. Due levetture coinvolte, che si sarebbero scontrate frontalmente per motivi ancora da chiarire.Leggi anche:contro moto, la tragedia di un ragazzo di soli 19 anniSul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, per la ricostruzione precisa della dinamica. I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale, nella cittadina di San Pio, la persona rimasta ferita.