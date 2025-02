Lapresse.it - Israele, manifestanti chiedono il rilascio degli ostaggi: bloccata autostrada a Gerusalemme

Proteste questa mattina, 11 gennaio, indove alcunihanno bloccato l’principale che porta a, per chiedere ilimmediatoancora nelle mani di Hamas. Il gruppo ha esposto un lungo striscione nero con scritto “abbandonare gliè un crimine di guerra” e ha scritto con la vernice “prima di tutto gli” su un ponte. La protesta avviene dopo che Hamas ha minacciato di ritardare il prossimodiisraeliani dalla Striscia di Gaza, previsto per sabato, accusandodi non aver rispettato la sua parte dell’accordo. Il gruppo militante, che ha rapidamente riaffermato il controllo su Gaza quando il cessate il fuoco è iniziato il 19 gennaio, ha dichiarato che il prossimodisarà ritardato “fino a nuovo avviso”.