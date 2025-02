Ilrestodelcarlino.it - Israele e Palestina, gli alunni e il conflitto

Il ciclo di conferenze ‘Incontro con l’autore’, promosso dal dipartimento di Lettere dell’istituto Vittorio Bachelet, prosegue con un appuntamento di grande rilievo storico e geopolitico. Dopo l’incontro inaugurale con il costituzionalista Roberto Bin, ieri mattina gli studenti delle classi quarte e quinte hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con lo storico Claudio Vercelli, docente a contratto di Studi ebraici all’Università Wsus di Pozna? e la Scuola europea di alta formazione Pareto di Lecco, nonché membro del comitato scientifico del Meis. L’incontro, svoltosi in modalità online e coordinato dal professor Paternò, ha avuto come tema le radici storiche delisraelo-palestinese. Vercelli ha guidato gli studenti in un’analisi approfondita delle origini e delle dinamiche che hanno reso ilisraelo-palestinese una delle questioni geopolitiche più complesse della storia contemporanea.