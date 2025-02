Livornotoday.it - Isola d'Elba, guida con un tasso alcolemico tre volte il limite consentito: 50enne denunciato

Durante l'intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal comando provinciale di Livorno, i carabinieri di Portoferraio hannoun automobilistasorpreso positivo all'alcoltest. Il controllo è scattato in orario notturno quando l'uomo è stato fermato in via.