Lanazione.it - Iscrizioni scolastiche: boom del classico Galileo. Ma è lo scientifico la preferenza numero uno dei ragazzi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 - Alsprizzano felicità da tutti i pori, mentre al Michelangiolo lehanno lasciato un po’ d’amaro in bocca. Si sono chiuse ieri sera le domande per il prossimo anno scolastico. I dati toscani ci dicono che ancora una volta a vincere sono i licei. Il 57% deini adesso alle prese con l’ultimo anno delle secondarie di primo grado ha scelto un indirizzo liceale, il 28,72% un istituto tecnico e il 14,29% un professionale. Analizzando più a fondo i dati, ecco che ilha raccolto il 5,49% delle preferenze, mentre il linguistico sfiora il 9%. Ma in cima ai desideri c’è sempre lui, lo, che nel complesso supera quota 23%. Piace, poi, il liceo delle scienze umane (7,67%). Per quanto riguarda gli istituti tecnici, il settore economico ha raccolto l’11,22% dei consensi, mentre quello tecnologico il 17,49%.