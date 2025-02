Irpet Pil Toscana +06% nel 2024 e +08% nel 2025

Lanazione.it - Irpet, Pil Toscana +0,6% nel 2024 e +0,8% nel 2025

Firenze, 11 febbraio- Per lasi profila un Pil ancora in aumento per il(+0,6) e per il(+0,8) grazie alla spinta dei progetti Pnrr e dal recupero, dal rialzo di consumi e investimenti privati, ma una volta esauriti questi la crescita potrà restare positiva soltanto con un aumento strutturale della produttività. E' quanto emerge dal rapportopresentato a Firenze. Per il 2026 l'istituto stima un aumento dell'1% del Pil, sebbene il ventilato aumento dei dazi Usa, visto il peso delle esportazioni toscane, potrebbe attenuarlo. Secondol'impatto sul Pil di un aumento tariffario sui beni esportati negli Usa potrebbe valere, nell'ipotesi di un azzeramento dell'avanzo commerciale toscano, fino a 1,8 punti percentuali. I comparti più penalizzati, perché più sensibili alle variazioni dei prezzi, sarebbero la chimica (in particolare, i fertilizzanti), la plastica, la farmaceutica e la moda (articoli in pelle, confezioni e accessori).