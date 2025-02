Quotidiano.net - Irama, un veterano di Sanremo tra dischi di platino e tanto gossip

Roma, 11 febbraio 2025 – Con già cinque esperienze sanremesi e ben 53diconquistati,torna sul palco del Festival 2025 un anno dopo essere diventato il secondo artista con più copie vendute certificate nella storia della kermesse (il primo è il cantante Mahmood). Quest'anno il suo brano si chiama 'Lentamente' e nella serata cover il cantautore calcherà il palco dell'Ariston con al suo fianco la collega Arisa.2025: i duetti e le cover della quarta serata Chi è, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. All’età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Monza, dove muoverà una decina di anni dopo i suoi primi passi in ambito musicale. Il nome d’arte che sceglie per la sua carriera artistica ha un duplice significato: è l’anagramma di “Maria”, suo secondo nome, ma vuol dire anche “ritmo” in lingua malese.