Irama porta a Sanremo il tema della passione che si spegne Lentamente

Leggi su Gqitalia.it

si presenta all'Ariston con una ballata intensa che esplora la lenta dissoluzione di una relazione. «Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge piano piano da entrambe le parti fino a sgretolarsi.è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo», raccontache torna sul palco dell'Ariston per la quinta volta, con tutte le fragilità e le incomprensioni cheno due persone ad allontanarsi, offrendo un ritratto sincero e doloroso di un amore che si.Sei stata tu crudele, crudele, crudeleFredda come la neve, la neve, la nevePerché era solo una scusa l’ideaChe tra noi era soltanto sessoCome se tuAlmeno tuCol tuo profumo d’estateTornassi un attimoUna partner distante, incapace di mantenere vivo il calorerelazione e la metaforaneve sottolinea la freddezza emotiva e la distanza che si sono create tra i due.