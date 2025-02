Superguidatv.it - Irama canta Lentamente: il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Per la sesta volta sul palco dell'Ariston, quest'anno Irama presenta "Lentamente", brano in gara al Festival di Sanremo 2025.

Il testo di "Lentamente":

"Non ti ricordi che
Sei stata tu crudele, crudele, crudele
Fredda come la neve, la neve, la neve
Perché era solo una scusa l'idea
Che tra noi era soltanto sesso
Come se tu
Almeno tu
Col tuo profumo d'estate
Tornassi un attimo
E c'è qualcosa che ti agita
Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia
E mi strattoni mentre mi tiri la manica
Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall'altra parte
Ma non so più come dirtelo
Vederci lentamente
Appuntamenti nascosti in ristoranti costosi
Ma non cambia niente
Lentamente si sta spegnendo
Ogni fottuto sentimento
È meglio fare l'amore se l'amore è un incendio
Speravi che i sensi di colpa finissero
Ma torneranno quando tornerò
E il tuo sorriso mi mastica"

Il brano prosegue:

"Ballavi nuda su una musica classica (na na na)
Non te ne accorgi che hai distrutto tutto
Ho distrutto tutto
Tu
Almeno tu
In quella notte d'estate
Tornassi un attimo
E c'è qualcosa che ti agita
Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia
E mi strattoni mentre mi tiri la manica
Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall'altra parte
Ma non so più come dirtelo
Vederci lentamente
Appuntamenti nascosti in ristoranti costosi
Ma non cambia niente
Lentamente si sta spegnendo
Ogni fottuto sentimento
Non vedi che
Quando mi guardi davvero negli occhi
Non sai se scappare restare
Se hai voglia
Ma dimmi che sono lontano anni luce
Lontano da te
E te lo si legge dagli occhi che mi odi
E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te
Lentamente si sta spegnendo
Ogni fottuto sentimento
Ogni fottuto sentimento"