Ilfattoquotidiano.it - “Io superdotato? Per attirare l’attenzione ho messo un canovaccio arrotolato dentro le mutande”: Francesco Gabbani e il commento dopo la vittoria a Sanremo

Nel 2017 ha vinto il Festival dicon Occidentali’s Karma e quest’anno torna in gara con Viva la vita. Stiamo parlando diche parlando con Repubblica ha definito la sua canzone “volutamente classica. È venuta così, non l’ho studiata per. Sono convinto che abbia il suo senso di esistere proprio in questa forma. Rispecchia la mia idea della vita”.Maè anche un simpatico guascone e lo dimostra una dichiarazione fatta proprio in occasione dellaal Festivàl. Correva, dicevamo, l’anno 2017 quando alcuni rumors cominciarono a circolare sui social. Su cosa? Sul fatto che il cantautore sia ‘’. E lui stesso commentò la faccenda a Un Giorno da Pecora: “So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza in queste ore. Come tutti gli espedienti che ho usato aper, dalla scimmia (accanto a lui ballava uno scimmione, ndr) al titolo particolare, devo dire che ilche holeha funzionato.