Vanityfair.it - Io, Stefano e la sclerosi multipla: pericolo frane

Leggi su Vanityfair.it

Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi ci parla di come i familiari siano il vero welfare silenzioso in un Paese che non riesce ad assistere le persone