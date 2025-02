Calciomercato.it - Inzaghi punge il Milan e si tiene stretta l’Inter: “Ho accettato questa sfida”

La squadra campione d’Italia torna alla vittoria: le dichiarazioni di Simonein conferenza stampa dopo il match con la Fiorentina C’è tutto nell’urlo di Simoneal fischio finale dell’arbitro La Penna.riscatta il tonfo di Firenze e supera la Fiorentina nel ‘replay’ di San Siro. Il tecnico piacentino sente la tensione in panchina, si agita e striglia i suoi, che alla fine gli regalano una vittoria preziosissima in chiave scudetto.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itadesso è alle calcagna del Napoli, in attesa del Derby d’Italia di domenica sera a Torino contro la Juventus: “Abbiamo vinto una partita determinante per il nostro cammino. Ho visto una squadra matura, l’approccio è stato ottimo e non era scontato visto che la Fiorentina difendeva con tanti uomini.