Juventusnews24.com - Inzaghi non ci sta: «Il rigore della Fiorentina non esiste mai e sul calcio d’angolo dico questo. Juve? Partita sentita ma…»

di RedazionentusNews24non ci sta dopo la vittoria contro la: tutte le dichiarazioni sulle polemiche arbitrali e sullaSimoneha parlato a Inter TV dopo la vittoria contro laper analizzare anche il prossimo match contro la.PAROLE – «Chiaramente sarà unaimportante,dalle due società e dalle tifoserie. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, andremo a fare unaimportante che conterà anche per la nostra classifica».Poi in conferenza stampa si è soffermato sulle polemiche arbitrali.PAROLE – «Tensioni? Laera arrabbiata, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol su unnato da un fuorigioco. Non avevo capito cosa fosse successo, c’è stato un attimo di tensione.