Lanazione.it - Investito sul monopattino. Caccia al pirata della strada. E la vittima aggredisce un’agente

Prato, 11 febbraio 2025 – E’ stato travolto mentre era a bordo del suoda un furgone che poi si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 22, in via Santa Margherita, la strettoia che porta in piazza Mercatale. A farne le spese è stato un tunisino di 38 anni, senza casco, che ha rifiutato le cure mediche e ha perfino aggredito gli agentimunicipale. Secondo quanto appreso, il tunisino era da poco sceso alla stazione del Serraglio ed era diretto alla stazione Centrale. E’ salito a bordo del suoe ha imboccato via Santa Margherita. Nel punto in cui laè più stretta è stato speronato dal furgone – come hanno dichiarato alcuni testimoni – che non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato. Ad assistere a tutta la scena è stato un automobilista cinese che, con la sua Audi, viaggiava dietro al nordafricano ine al furgone