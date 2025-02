Rompipallone.it - Intreccio Juve-Napoli: affare con il Barcellona

Leggi su Rompipallone.it

Untrapotrebbe animare il calciomercato: occhio all’con ilche riguarda la Serie AIl calciomercato di gennaio si è chiuso con diversi colpi di primo livello, che hanno riguardato per lo piùe Milan, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. I bianconeri, infatti, sono riusciti a portare a Torino un calciatore di livello internazionale come Kolo Muani, ma in Serie A possiamo avere anche Joao Felix e Santiago Gimenez.Non è andata così bene al, che ha cercato a lungo un sostituto di Kvaratskhelia dopo la partenza per Parigi, ma alla fine ha acquistato il solo Okafor nelle ultime ore di mercato, e facendo storcere il naso a molti tifosi. In estate gli Azzurri cercheranno nuovi rinforzi in quella zona di campo e per farlo potrebbero guardare in casa