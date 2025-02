Biccy.it - Intervista verità di Fedez su Corona e ritiro: scuse e ammissioni

Leggi su Biccy.it

L’esperienza del Festival di Sanremo ha un peso importante per ogni big che partecipa, ma Fabriziocon le sue bombe ha reso l’avventura dipiù complicata del previsto. Il rapper oggi in un’rilasciata nel podcast Pezzi ha ammesso di aver sbagliato a sfogarsi coned ha spiegato però come mai l’ha fatto.credeva che Fabrizio l’avrebbe aiutato a riappacificarsi con Angelica Montini. Nell’il cantante si è scusato per il fatto che il suo “grave errore” ha ferito altre persone.“Non mi possono arrabbiare nel momento in cui l’errore viene da me. Quindi pago l’errore, un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più, ovviamente, è che tutta questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone, oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia cavolata, anzi, più che una cavolata, di un mio errore gravissimo.