Davidemaggio.it - Intervista a Olly: “Io vincitore? Mi tocco le palle”

Leggi su Davidemaggio.it

E’ uno dei più giovani, nemmeno troppo famoso a livello nazionalpopolare, eppure, sulla carta,– all’anagrafe Federico Olivieri – è tra i favoriti alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2025. Ha dalla sua un anno fortunato e un brano Balorda Nostalgia che sembra essere in grado di farsi notare all’Ariston. L’abbiamoto per saperne di più sulla sua seconda esperienza sanremese. Un’occasione altresì per un confronto sul dibattuto rapporto tra testi delle canzoni e libertà d’espressione, argomento che non sembra aver gradito troppo.Hai detto che sei un’altra persona rispetto al Sanremo di due anni fa.Sì, con gli stessi principi e valori.Cos’è cambiato?È cambiato che sono cresciuto. Non ho più 21 anni, ne ho 23. Mi dirai: sono pochi, non è cambiato niente. Invece credo che alla nostra età, soprattutto in questi tempi, le cose cambino molto velocemente.