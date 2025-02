Ilrestodelcarlino.it - "Intervento preventivo anche per le baby gang"

Una collaborazione, quella tra Comune, Caritas Diocesana, fondazione Cresci@mo, Istituto comprensivo 10 e scuole Fism, ha l’obiettivo di costruire il benessere sociale laddove sembra essere carente. Una rete di istituzioni che affianca la famiglia, per migliorare la situazione della povertà educativa in zona Crocetta-Sacca. A presentare il progetto, tra gli altri, il vicedirettore di Caritas Diocesana, Federico Valenzano. Valenzano, perché nasce questo protocollo? "Il protocollo è un punto di partenza. Propone un nuovo stile di lavoro, dove i cittadini non si limitano a delegare i loro problemi alle istituzioni, ma diventano co-costruttori di servizi contribuendoa migliorarli. Stiamo dando vita ad una tessitura di attività, alcune delle quali già attive, ma smettendo di lavorare frammentati: l’obiettivo è agire insieme, come cittadini attivi.