Internet Safer Day, i rischi dell'Ia. L'esperta: "I ragazzi ora studiano gli algoritmi e sono attenti alla privacy"

“L’attenzione deisfera personale è ormai una realtà, nonostante l’ampio utilizzo dell’Intelligenza artificiale e dei sistemi aperti”.Day, i: “Ioragli” (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma e presidente di Sia (Sociologi italiani associati). Abbiamo sentito il parere della sociologa in occasione dell’Day, la Giornata internazionale per la sicurezza in rete istituita dall’Europa nel 2004.L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito oggi hanno incontrato idelle scuole romane uniti dallo slogan della campagna Intelligenza artificiale e noi: quale futuro insieme? per farne un momento di informazione e conoscenza rispetto alle nuove sfide della cittadinanza digitale.