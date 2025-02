Lanotiziagiornale.it - Intercettazioni, la stretta delle destre si avvicina

La maggioranza è pronta a chiudere un altro capitolo della sua riforma della giustizia, introducendo lasulle, limitate a 45 giorni salvo alcune – rare – eccezioni. Il ddl Zanettin, approvato a ottobre 2024 dal Senato, approderà questa settimana in commissione Giustizia alla Camera. “Il colpo finale che metterà ko le”, lo definisce la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia a Montecitorio.Lasullesi, riparte alla Camera il ddl sul limite dei 45 giorniLa norma era stata approvata tra le proteste a Palazzo Madama e ora il copione potrebbe ripetersi, con le opposizioni che denunciano il rischio di rendere impossibili indagini attraverso lecon il limite dei 45 giorni, che non varrà per reati particolarmente gravi come mafia e terrorismo.