Internews24.com - Inter Primavera Lille LIVE 0-0: prima occasione per Mosconi

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 16 al Konami Youth Development Centre per, sedicesimi di finale di Youth League: seguilacon noiTutto pronto al Konami Youth Development Centre per, la sfida valevole per i sedicesimi di finale di Youth League. Nerazzurri che avevano concluso laparte della competizione al primo posto nella classifica finale e con un bottino pieno (6 vittorie su 6 partite). Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!1?! Subito pericolosa l’, conclusione dell’attaccante parata da Merzouk in tuffo.10? Primi dieci minuti di studio per le due squadre., IL TABELLINO: 0-0(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Alexiou, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Spinacce, 11