Inter-news.it - Inter, mercoledì la ripresa: controlli per Arnautovic e Thuram. Meglio Dimarco

Leggi su Inter-news.it

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l’si prende un giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, in attesa di riprendere gli allenamenti domani pomeriggio. Domani anche ipersta.DOMANI LAVORO – L’tornerà in campo per preparare la delicata sfida contro la Juventus, un match fondamentale nella corsa scudetto. Oltre agli aspetti tattici, il focus sarà soprattutto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, con particolare attenzione agli attaccanti Markoe Marcus. L’austriaco, protagonista con il gol decisivo contro la Fiorentina, ha accusato un fastidio all’adduttore e sarà valutato nei prossimi giorni per capire l’entità del problema. Il numero 8 nerazzurro era entrato in campo nel primo tempo al posto di, costretto a uscire per una contusione alla gamba sinistra.