Inter-news.it - Inter-Lille Primavera 3-1, pagelle: Calligaris super, Spinacce da 8!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro ilcon il risultato di 3-1 e passa il turno in UEFA Youth League.regalano la qualificazione, ledella partita.7.5: Il portiere fa due parate strepitose nel primo tempo. La prima sullo 0-0, la seconda per tenere il doppio vantaggio. Posizionamento ed esplosività per pochi sulle gambe.– DIFESADella Mora 6: Lui è il titolare di Youth League e conferma le buone sensazioni già date nella fase a gironi di inizio stagione. Buona prestazione contro la velocità degli attaccanti avversari.Re Cecconi 6.5: Non soffre particolarmente gli attaccanti dele gestisce con grande sicurezza.Alexiou 6: Sfiora il gol su calcio d’angolo confermandosi bomber sulle palle inattive. Domina nella sfida con Diauone, gli passa dietro Lachaab sul gol ma era in fuorigioco.