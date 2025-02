Tvplay.it - Inter-Fiorentina, scoppia la polemica anche a Sanremo: è successo poco prima del Festival

non smette di far parlare di sé, tanto che laarriva fino aldi: nessuno se lo sarebbe aspettato.ha fatto tanto parlare di sé nelle ultime ore, per gli episodi arbitrali e per quei momenti che sono risultati decisivi alla fine decisivi. Di fatto, sia da un lato sia dall’altro determinati avvenimenti hanno portato ai rispettivi gol e hanno indirizzato il risultato. Alla fine, di misura, i nerazzurri hanno strappato la vittoria ai danni della Viola (per 2-1), ma il caos è arrivato fino al.dila: èdel(LaPresse) – Tvplay.itArchiviatala 24esima giornata di Serie A, tra stasera e domani le italiane che non si sono qualificate agli ottavi per via diretta in Champions League saranno impegnate con i sedicesimi di finale.