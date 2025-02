Inter-Fiorentina polemiche sui social | Mai vista una cosa così Come Muntari

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non si placano ledopo. Dal campo ai, il primo gol nerazzurro continua a far discutere: al 28' la squadra di Inzaghi passa in vantaggio grazie all'autogol di Pongracic, che devia nella propria porta un colpo di testa di Lautaro Martinez, bravo a smarcarsi da corner. Proprio dal calcio d'angolo .