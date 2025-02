Liberoquotidiano.it - Inter-Fiorentina, lo scandalo: ecco perché il Var non è intervenuto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un weekend da “incubo", diversamente non può essere definito per la classe arbitrale italiana. Gli errori di Pairetto a Empoli (il rosso a Tomori nonostante il fuorigioco di Lorenzo Colombo, ora quelli di La Penna in. La tecnologa in entrambi i casi non è potutavenire. Nel primo caso, quello Tomori,non si può rivedere un cartellino giallo, il secondo preso in partita dall'inglese. Nell'altro, quello del Meazza, il gol del vantaggio dell'contro laè arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo inesistente, dato che il cross di Bastoni è arrivato da fondocampo, calciando una palla uscita di circa 20 centimetri. Una svista clamorosa del guardalinee come quella che è accaduta a Empoli. In molti parlando di protocollo Var sbagliato. Nel caso di, la tecnologia sarebbe potuta essere utilizzata per valutare l'azione del gol, iniziata con il calcio d'angolo, e non quella prima che porta Bastoni al cross.