Inter-news.it - Inter-Fiorentina 2-1, le statistiche di una vittoria che ristabilisce l'ordine!

Il risultato finale diè 2-1 in favore dei nerazzurri. Sblocca la gara l’autogol di Pongracic, Mandragora pareggia i conti. Poi Arnautovic entra e decide la 24ª giornata di Serie A: queste ledel match disputato allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.LA PRESTAZIONE – Dopo la batosta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze giovedì, la squadra di Simone Inzaghi rialza la testa batte i viola davanti ai suoi spettatori di San Siro., valida per il ventiquattresimo turno, termina 2-1. Non poche le polemiche, da una parte e dall’altra. L’autogol di Marin Pongracic che sblocca la partita nasce da un calcio d’angolo in favore dei nerazzurri piuttosto dubbio. Lo stesso accade per il rigore assegnato alla squadra di Raffaele Palladino in seguito a un tocco di braccio praticamente inevitabile e fortuito di Matteo Darmian.