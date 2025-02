Inter-news.it - Inter-Fiorentina 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha rialzato subito la testa dopo il KO del Franchi, battendo laa San Siro per 2-1. Una vittoria che vale l’avvicinamento ad una sola lunghezza dal Napoli.e curiosità sulla partita giocata tragiocata allo Stadio “San Siro” di Milano.2-1: CURIOSITÀ EDELLA PARTITADUE – Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, Napoli esono distanti di appena un punto in classifica dopo 24 giornate di campionato. Era già successo nella stagione 2011-12 (Napoli 37 e36). Ma per la prima volta, occupano le prime due posizioni in classifica.DIECI – Il numero di gol segnati dall’di testa in questo campionato. Ieri si è aggiunto alla lista Marko Arnautovic. La squadra di Simone Inzaghi ha davanti solamente l’Atalanta in questo modo di segnare.