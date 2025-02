Inter-news.it - Inter, Daspo a 8 tifosi dopo gli scontri con la Polizia a Lecce!

Leggi su Inter-news.it

La Questura dinotifica ila ottodell’. Ecco cos’è accadutola gara di fine gennaio e quali sono i provvedimenti.PROVVEDIMENTI – Guai per alcuni supporter nerazzurrila trasferta salentina dello scorso 26 gennaio. A comunicare la notizia è la Questura di, che ha disposto ilnei confronti di ottodell’in seguito alla condotta violenta e pericolosa avuta al termine della gara. Nel comunicato stampa si legge: «Idella squadra ospite venivano scortati dalle forze dell’ordine verso la via di deflusso più immediata per raggiungere l’aeroporto di Brindisi per evitare eventuali contatti econ la tifoseria locale. Da un minivan col portellone laterale aperto, venivano lanciati diversi ordigni esplodenti verso le pattuglie delladi Stato impegnate sullesezioni per il blocco della tifoseria locale.