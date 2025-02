Tvplay.it - Inter, allarme e tegola per Inzaghi: nuovo infortunio e doccia gelata

in casae puntorogativo sui tempi di recupero. Di fatto, come trapelato dall’infermeria nerazzurra,potrebbe fare a meno di un titolare in vista della supersfida di Serie A contro la Juventus, match valido per la 25^ giornataNon c’è pace per l’di Simone. Come confermato dal primo verdetto dall’infermeria, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con l’di Thuram, il quale ha accusato una forte contusione durante la sfida della 24^ giornata contro la Fiorentina. Esclusa la distorsione o traumi semi-distorsivi. L’attaccante francese è stato costretto ad abbandonare il campo per i postumi di una forte botta. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni, ma trapela sostanziale ottimismo, anche se non è esclusa laper(ANSA foto) TvPlay.