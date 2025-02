Calciomercato.it - Inter, addio UFFICIALE: risoluzione anticipata del contratto

Arrivato il comunicato: decisione presa a seguito delle discussioni con il club e il calciatoreÈ finita in anticipo di sei mesi la sua avventura. Qualche istante fa, infatti, l’ha ufficializzato ladeldi prestito.del(LaPresse) – Calciomercato.itValentin Carboni e il Marsiglia si dicono, o quantomeno arrivederci. Con uno stringato comunicato, il club di Oaktree ha annunciato che l’esperienza del talento argentino in Ligue 1 è terminata con quattro mesi d’anticipo:“FCnazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per ladel prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005?.