Intelligenza artificiale nelle Pmi del terziario grazie a sinergia tra Confesercenti e Microsoft Italia

L’obiettivo è rendere l’accessibile anche alle realtà imprenditoriali di minori dimensioni«La collaborazione trarappresenta un passo fondamentale per il futuro delle micro, piccole e medie impresene. Con l’possiamo rendere più efficienti le attività del, supportando gli imprenditori nell’affrontare le sfide del mercato con strumenti innovativi e accessibili».Patrizia De Luise, Presidente nazionale di, commenta la sfida che l’associazione datoriale che presiede ha accettato insieme aper rendere l’IA uno strumento di crescita competitiva anche per le micro, piccole e medie aziende del, dal commercio al turismo passando per i servizi.«Le opportunità di un uso responsabile dell’al servizio del Made in Italy sono senza precedenti – afferma Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di– con le nostre iniziative di formazione vogliamo permettere a piccoli imprenditori, artigiani e singoli professionisti di capitalizzare sulla propria conoscenza e accelerare la crescita e l’innovazione delle realtà che sono il vero motore della nostra economia.