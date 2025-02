Spazionapoli.it - Insulti razzisti a Kean: arriva il messaggio di Juan Jesus

Leggi su Spazionapoli.it

Terminata Inter – Fiorentina non sono mancate le polemiche. Non solo per quanto accaduto in campo, ma anche per ciò che ha pubblicato l’attaccante ex Juve e della nazionale sul proprio profilo Instagram.Inter – Fiorentina non poteva finire meglio di così per i nerazzurri. Una rivincita importantissima per la squadra di Inzaghi dopo il netto tre a zero della scorsa settimana a favore dei viola. Importantissima sì, perché ora i campioni d’Italia sono solo ad un punto di distanza dal Napoli. Complice il pareggio casalingo degli uomini di Conte contro i bianconeri dell’Udinese.Moiseriporta gliricevuti: solidarietà anche da parte diLe brutte notizieno invece dall’extra campo. Nelle ore successive al triplice fischio, infatti, Moiseha riportato sul suo profilo Instagram tutta una serie di messaggiricevuti.