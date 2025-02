Internews24.com - Insulti Kean, la Sindaca di Firenze si schiera: «Davanti al razzismo non si deve tacere. Moise, Firenze è con te» – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladisi: «alnon siè con te» Le parole di Sara Funaro, prima cittadina del capoluogo toscanoBrutto episodio che ha visto protagonista, attaccante della Fiorentina, che dopo la partita contro l’Inter, si è visto recapitare parecchirazzisti sui social. Il giocatore ha poi espresso il suo dissenso pubblicamente per le brutte parole ricevute, trovando l’appoggio di tutte gli esponenti del mondo calcistico italiano. Anche ladi, Sara Furnaro, ha voluto esprimere la sua vicinanza all’attaccante:alnon si può e non simai. L’odio e la discriminazione non sono tollerabili.è con te! ? pic.twitter.com/ivy9CY8jQi— Sara Funaro (@sarafunaro) February 11, 2025 LE PAROLE- «alnon si può e non simai