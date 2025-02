Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento con aggressione a Correggio, arrestato per tentato omicidio

(Reggio Emilia), 11 febbraio 2025 – Al termine di una prima serie di indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto del 22enne residente a Rio Saliceto, protagonista domenica notte di uncon speronamento dell’auto su cui viaggiava l’ex fidanzata, seguita da incidente in via don Tosi a Fazzano di, con tanto dicon martello e coltello, che solo per un puro caso non si è trasformata in tragedia. Ma l’accusa è per ora molto grave, ipotizzando il, oltre all’omissione di soccorso legata a un secondo incidente avvenuto nel rientro verso casa, con successivo allontanamento dal posto. A bordo della Lancia Ypsilon inseguita dal giovane in furgone si trovavano quattro giovani: l’ex fidanzata con il suo attuale ragazzo, una cugina e un loro amico.