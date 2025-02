Leggioggi.it - Inps, al via le domande per Opzione Donna, Quota 103 e Ape sociale 2025

L’ha ufficialmente aperto l’iter online per la presentazione delledi pensione anticipata cone APEe pensione anticipata flessibile.Lo ha fatto con il messaggio 502, con cui vengono rilasciate le procedure ad hoc nel sistema di gestione telematico delle pensioni. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, le lavoratrici e i lavoratori in possesso dei requisiti possono accedere infatti ad alcune forma di pensione anticipata:103,e Ape. Si attendava l’implementazione dello strumento online per procedere all’invio delle istanze da parte dei lavoratori e lavoratrici interessati a queste opzioni di pensionamento. Ora è tutto pronto. Leggi anche Pensioni: tutte le strade per uscire da lavoro, in anticipo e non Indice Domandaal via perCertificazione Apeal via Pensione anticipata Flessibile103Domandaal via perPrima implementazione fatta daè quella per la domanda online di, misura confermata anche quest’anno dalla Legge di bilancio, che consente alle lavoratrici di andare in pensione in anticipo, accettando il calcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale.