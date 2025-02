Lanazione.it - Innovazione e servizi a portata di cittadino: il Comune di Foiano accelera sulla transizione digitale

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Ildidella Chiana compie un nuovo passo verso l’con il lancio del nuovo sito istituzionale, realizzato grazie ai fondi del PNRR per latecnologica e l’accessibilità. Il nuovo portale è stato progettato per offrire ai cittadini un’interfaccia moderna, intuitiva e conforme alle linee guida AGID, garantendo un accesso più semplice e immediato aipubblici. “Le novità, però, non si fermano qui, dichiara Elena Bigliazzi assessore all’tecnologica. A breve sarà disponibile anche l’App ufficiale deldidella Chiana, un ulteriore strumento che permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale, consultare informazioni utili e accedere aicomunali direttamente da smartphone.