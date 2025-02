Quifinanza.it - Innovazione e aggiornamento per conquistare il mercato della tornitura di precisione

Eredi Baitelli è un’azienda italiana che, un passo dopo l’altro, è cresciuta sempre di più nel corso degli anni, diventando un esempio di come il made in Italy possa raggiungere ogni angolo del mondo: lo ha fatto puntando sue qualità. Oggi, l’azienda punta all’espansione e si prepara a, dopo ileuropeo, anche quello americano. Un obiettivo importante che verrà accompagnato dalla partecipazione a numerose fiere di settore in cui, ancora una volta, i clienti potranno scoprire e toccare con mano l’alto livello del lavoro svolto da Eredi Baitelli.Da sempre infatti questa azienda ha scelto di puntare sulla qualità con la convinzione che il successo sia semplicemente un naturale riconoscimento derivato da un lavoro che viene svolto ogni giorno con grande dedizione e passione.