Infortunio Neres, le prime sensazioni sui tempi di recupero: c'è speranza per Conte di riaverlo contro l'Inter?

di Redazione, lesuidi: c’èperdi? Le ultime in casa NapoliNon arrivano buone notizie per il Napoli dopo l’rimediato da David. L’attaccante brasiliano, al termine del matchl’Udinese, ha rimediato un fastidio di natura muscolare. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Un problema muscolare non da poco dunque. Stando a quanto riferisce Sky Sport, idiprevisti per il calciatore dei partenopei sono di circa 40 giorni: salterebbe così lo sdirettodel prossimo 2 marzo.IL COMUNICATO – «Nel finale del matchl’Udinese Davidha accusato un risentimento muscolare.